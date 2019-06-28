Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет

Новости Украины: Посол Украины в Австрии Александр Щерба прокомментировал возвращение РФ в ПАСЕ.

Ситуация с безусловным возобновлением прав российской делегации в ПАСЕ продемонстрировала, что украинцы хотят интегрироваться в Европу, которая уже не хочет быть знаменосцем хороших идей для всего мира.

Такое мнение высказал на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Давайте честно: ситуация с ПАСЕ показала, что мы любим Европу, которой на самом деле уже нет. И когда мы говорим, что хотим интегрироваться в ЕС, то имеем в виду, что хотим интегрироваться в ЕС конца 1990-х и начала 2000-х, когда идея интеграции новых членов с Востока Европы захватила умы. То есть в ЕС, которого тоже уже нет", - отметил дипломат.

По его убеждению, сегодняшняя Европа не знает, что будет с ней завтра, и хочет "все что угодно, но не быть знаменосцем хороших идей для мира".

"Она (Европа - ред.) хочет иметь эти хорошие идеи для себя, а мир пусть решает как себе хочет. И так, для многих из этих европейцев украинская свобода почти такая же хлопотная проблема, как и для России. Потому что граница «хороших идей» завершается для них на Польше. Мы стоим как проблема между миром свободы и миром несвободы, которые хотят снова дружить, пожимать друг другу руки и главное - торговать, получать выгоду", - заявил Щерба.

С другой стороны, он подчеркнул, что европейская идея - это идея свободы и уважения к человеку как фундаментальной ценности. "За эту идею тысячи украинцев заплатили кровью - и мы от нее не отступим, что бы там ни решали в ПАСЕ", - подчеркнул посол.

Дипломат убежден, что теперь Украина должна стать государством, еоторое основано на этих ценностях.

"Европейская интеграция - это не интеграция в благосостояние. Это интеграция в ценности, на которых растет благосостояние. То есть - в верховенство права, свободу слова, ответственность государства перед гражданином и гражданина перед государством, толерантность, уважение к другим народам и нациям", - заявил он.

По мнению посла, многие из европейцев не верят в Украину, не видят в украинцах "своих".

"Никто не имеет права их в этом упрекать. Во-первых, за эти почти три десятилетия независимости мы сами сделали много, чтобы испортить свою репутацию. Во-вторых, мы часто сами не верим и сами в себя не верим. А в третьих, мы действительно немножко другая Европа. В Польше, Чехии, Эстонии свобода проросла на подготовленной столетиями почве. У нас она пробилась сквозь асфальт. И это на самом деле, по-моему, самый большой аргумент для европейцев, чтобы держаться за нас. Как говорит профессор Тимоти Снайдер, "Украина нужна Европе, только Европа этого еще толком не поняла", - отметил он.

Напоминаем, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая предусматривает безусловное возвращение России в Ассамблею. В этот же день российские депутаты появились в ПАСЕ и присутствовали на заседании.