Смешко считает, что Украина имеет право отменить статус безъядерного государства

Новости Украины: Смешко считает, что Украина имеет право приостановить свое участие в безъядерном договоре

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко считает, что при условии не обеспечения гарантий в соответствии с Будапештским меморандумом Украина имеет право отменить свое участие в договоре о безъядерном статусе.

"Украина, если не выполнены ее требования и не обеспечены гарантии согласно Будапештскому меморандуму, имеет право отменить свое участие в договоре о безъядерном статусе. Украина имеет силы и таланты, чтобы восстановить экономику, армию, дипломатию и информационную политику", - цитирует Смешко пресс-служба партии "Сила и честь".

Он также прокомментировал деятельность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Сейчас действия господина Медведчука – это фактически прямая пропаганда в Украине курса России на уничтожение де-факто нашей государственности", - отметил политик.

Деятельность Медведчука по освобождению украинцев он назвал "политико-государственным рэкетом Российской Федерации".