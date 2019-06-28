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В партии Порошенко предупредили о готовящейся масштабной кампании по дискредитации ВСУ

В партии Порошенко предупредили о готовящейся масштабной кампании по дискредитации ВСУ
16:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины: В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии.

В партии "Европейская солидарность" (лидер – пятый президент Украины Петр Порошенко) утверждают, что в их "открытом офисе" планируются обыски.

"Из разных и достоверных источников нам стало известно об обысках, которые планируются в офисе "Евросолидарности". Это прозрачный офис, здесь легко очевидно проводить обыски. Но ключевой вопрос, который у нас возникает - это основания и причины. Мы видим в этом сугубо политические мотивы - как попытку парализовать работу офиса и штаба "Европейской солидарности". Но мы не позволим этого сделать ", - цитирует пресс-служба партии народного депутата, члена команды "Евросолидарности" Викторию Сюмар.

Кроме того, по ее словам, в Украине началась масштабная грязная кампания, направленная на дискредитацию Вооруженных сил. "Мы считаем это местью за нашу активную позицию относительно реваншистских событий, происходящих в Украине", - отметила нардеп.

Она отметила, что это – примитивные способы политического запугивания.

"Мы бы хотели понять, какова роль Портнова (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов – Ред.) в черном пиаре против партии "ЕС". Особый вопрос - каким образом и на основании чего он получает данные от Государственного бюро расследований. Как по мне, прямой слив через Трубу (директор ГБР Роман Труба - Ред.) информации Портнову - это слив информации России, что явно ослабляет украинскую армию", - выразила мнение Сюмар.

ГБР озвучило причины массовых обысков у должностных лиц Минобороны

По ее словам, "Европейская солидарность" будет обращаться к наблюдательным миссиям и международным структурам, чтобы проинформировать их о давлении и угрозе демократическим выборам в Украине.

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ВСУ, Петр Порошенко, Дезинформация, Информационная война, Обыски, Фейки, Европейская солидарность.
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