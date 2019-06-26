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ГБР озвучило причины массовых обысков у должностных лиц Минобороны

ГБР озвучило причины массовых обысков у должностных лиц Минобороны
17:11 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Facebook

Новости Украины: Директор ГБР Роман Труба провел брифинг, на котором обьяснил причины почти 40 обысков, произошедших у должностных лиц Минобороны.

Государственное бюро расследований провело около 40 обысков у должностных лиц Министерства обороны в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ.

Об этом сообщил в среду в 16:00 на брифинге директор ГБР Роман Труба.

По его словам, следственные действия проводятся в домах и в офисах чиновников.

По предварительным данным, говорит Труба, эта преступная деятельность нанесла государству около 100 млн грн убытков. 

Кроме того, рассказывает глава ГБР, были закуплены 20 тысяч бронежилетов плохого качества и палатки, не пригодные для проживания. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - подчеркнул он. 

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Как рассказал председатель правоохранительного ведомства, всего по завышенным ценам было закуплено 100 тысяч комплектов военной формы, при этом за каждый вид одежды было уплачено около 10 лишних миллионов. 

По его словам, у следствия есть версия, что к махинациям могут быть причастны один из руководителей Минобороны, а также руководство департаментов и управлений министерства.

"Эти люди действовали в группе с другими должностными лицами субъектов частного права, а также исследовательских учреждений", - говорит Труба.

Он рассказал также, что во время обысков у фигурантов дела изъято 11 тысяч бронежилетов и документация о поставках. 

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По информации директора ГБР, это уголовное производство уже расследуется 2 месяца, но пока о подозрении никому не объявлено.

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Минобороны, ВСУ, Обыски, Роман Труба, ДБР.
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