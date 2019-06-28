Скачать
Пятница, 28.06.2019
Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
В "Европейской солидарности" указали на "политическую окраску" обысков в МОУ
В "ЕС" указали на "политическую окраску" обысков в МОУ
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо
Нежный монохромный look: стильный выход избранницы Леонардо Ди Каприо

Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"

Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"
23:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Под зданием парламента партия Вакарчука устроила акцию "взять Раду в свои руки".

Партия "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) провела акцию у здания Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 200 человек собрались на площади Конституции, среди них присутствовали кандидаты в народные депутаты от партии "Голос".

Перед участниками акции выступил лидер партии Святослав Вакарчук, который поделился своими воспоминаниями о дне, когда Верховная Рада утвердила Основной закон.

"Носителем власти в Украине является украинский народ. Это мое любимое предложение из Конституции", - сказал он, упомянув флэшмоб, который запустил президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции.

"Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили, что Конституция - это наша возможность напомнить о тех правилах, которые 23 года назад были приняты. Мало - принять правила. Важно - по ним жить", - сказал Вакарчук.

Он предоставил слово дочери кандидата в нардепы от "Голоса", журналиста Сергея Рахманинова, которая родилась в день принятия Конституции украинским парламентом.

Партия "Голос" подала документы в ЦИК для участия в выборах

После этого участники акции, взявшись за руки, символично обхватили здание Верховной Рады с тех сторон, к которым не закрыт доступ, - со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Святослав Вакарчук, Партия Голос, Взять Раду в свои руки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 Приметы и обряды на 28 июня - День Фита
03 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
04 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
05 На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Голос&quot; провела акцию &quot;взять Раду в свои руки&quot;
Партия "Голос" провела акцию "взять Раду в свои руки"
Тимошенко: Украине нужна новая Конституция
Тимошенко: Украине нужна новая Конституция
В Харьковской области на людей упало дерево, погибла женщина
В Харьковской области на людей упало дерево, погибла женщина
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Южную Африку: подробности
Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Южную Африку: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь