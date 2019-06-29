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Балух продолжает "сухую голодовку"

Балух продолжает "сухую голодовку"
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Политзаключенный Владимир Балух продолжает держать "сухую голодовку".

Украинского активиста Владимира Балуха, который ранее объявил голодовку в российской колонии, посетила адвокат Ольга Динзе.

В комментарии Крым.Реалии она рассказала, что активист уже два дня не спит и не пьет воду.

«Он сообщил мне о том, что действительно объявил голодовку в знак протеста нарушения его права на встречу с консулом Украины. Поскольку он является гражданином Украины, он имеет безусловное право на встречу с консулом. И в настоящее время пока он отказывается от употребления пищи и воды. То есть в настоящее время он находится на сухой голодовке. Естественно долго на сухой голодовке он сможет, потому что при отказе от употребления воды возникает быстрое нарушений работы не только внутренних органов, но и также нарушение работы нервной системы, что связано с полной потерей сна. В настоящее время он уже не спит вообще уже двое суток», – рассказала Динзе.

Адвокат добавила, что сегодня написала заявление на имя начальника колонии с просьбой предоставить Балуху круглосуточную медицинскую помощь, а также поместить его в медицинскую часть.

«Европейский суд напрямую декларирует то, что лицу необходимо оказывать полную, комплексную помощь, не нарушая его права на отказ от употребления пищи. То есть здесь и медицинская помощь, здесь и помощь других профильных врачей, включительно психолога. В связи с этим я в заявлении указала на то, что я прошу разрешить допуск к Балуху в настоящее время врача судебно-медицинского эксперта с более чем 30-ти летним стажем для его предварительного осмотра и обследования», – отметила адвокат.

В четверг, 27 июня, епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко сообщил, что Владимир Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, снова объявил голодовку.

Несколькими днями ранее украинского активиста Владимира Балуха поместили в штрафной изолятор российской колонии в Тверской области. Ранее Балуха помещали в ШИЗО, где он провел в общей сложности около двух месяцев. После этого его перевели в тюремную больницу.

Владимир Балух - крымский фермер, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух повесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку «Улица Героев Небесной Сотни».

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали «избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания». Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.

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Колония, Адвокат, Голодовка, Владимир Балух, Ольга Динзе, Политзаключеныый.
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