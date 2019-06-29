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Песков заявил, о возможной "реанимации" нормандского формата с Зеленским

Песков заявил, о возможной "реанимации" нормандского формата с Зеленским
04:57 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины: У Путина считают, что с Зеленским есть шанс реанимировать "нормандский формат".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что избрание нового президента Украины Владимира Зеленского даёт возможность говорить о реанимации "нормандского формата" по урегулированию ситуации на Донбассе.

"В целом, действительно все говорят, что, учитывая факт нового президента в Украине, следует говорить о реанимации "нормандского формата", - сказал Песков в интервью телеканалу Россия-24 (ВГТРК), сообщает "Интерфакс".

Он отметил, что в этой связи речь о встрече в "нормандском формате" заходила в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона на саммите G20 в Осаке.

Песков добавил, что многие подходы нового руководства Украины остаются непонятными.

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"Для того чтобы собираться в нормандском формате, нужно сначала сделать домашнюю работу. В этом плане мы ожидаем, что в обозримой перспективе помощники глав государств соберутся, чтобы посмотреть, есть ли почва необходимая для встречи в верхах", - сказал Песков.

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Россия, РФ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Нормандский формат.
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