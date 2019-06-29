Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах

Новости Украины: Верховный Суд отклонил апелляцию Центризбиркома на участие партии Саакашвили в выборах.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили.

Соответствующее решение принято ночью 29 июня, сообщает корреспондент Укринформа.

Таким образом, суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда города Киева, который отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили и обязал повторно рассмотреть представленные этой политсилой документы.

"Спорное постановление Центральной избирательной комиссии от 23 июня 2019 года №1205 является противоправным и подлежит отмене. Учитывая изложенное, суд первой инстанции пришел к законному и обоснованному выводу об удовлетворении иска. Согласно статьи 316 КАС Украины суд апелляционный инстанции оставляет жалобу без удовлетворения Руководствуясь статьями... 271-273, 278, 308, 310, 315, 316, 321, 322 КАС Украины, Верховный Суд постановил: апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии оставить без удовлетворения, решение Шестого апелляционного административного суда от 25 июня 2019 года - без изменений. Постановление вступает в законную силу с даты его принятия и обжалованию не подлежит", - говорится в решении суда.

Таким образом, ЦИК должен повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил”, представленные на регистрацию для участия во внеочередных парламентских выборах.

Присутствующие на заседании после объявления решения скандировали "Суду - уважение". Второй номер в списке "Движения новых сил" Давид Сакварелидзе сообщил, что сегодня днем партия повторно будет подавать документы в ЦИК.

Также Сакварелидзе отметил, что партия "будет доказывать политическую и уголовную вину ЦИК".

Напоминаем, 25 июня Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты от политической партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили и обязал повторно рассмотреть поданные политсилой документы.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге 26 июня заявила, что Верховный Суд поставит юридическую точку в споре вокруг отказа регистрировать кандидатов от партии "Движение новых сил" на внеочередных парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список партии "Движение новых сил”. В ЦИК отметили, что указ Президента Украины о внеочередных выборах народных депутатов 21 июля было издан 21 мая. Следовательно, рассмотрение 8 мая на заседании совета политической партии "Движение новых сил” Михеила Саакашвили вопросов, связанных с ее участием во внеочередных выборах 21 июля не мог быть осуществлен.