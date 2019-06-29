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Путин о моряках: Идет судебное разбирательство, нужно дождаться завершения

Путин о моряках: Идет судебное разбирательство, нужно дождаться завершения
10:51 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Российский президент Путин заявил, что для освобождения украинских моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства.

Президент России Владимир Путин заявил, что для освобождения моряков нужно дождаться завершения судебного разбирательства касательно военнопленных украинских моряков.

Как передает корреспондент, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ”Большой двадцатки” в Осаке (Япония).

«Идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине», - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин также заявил, что президент США Дональд Трамп во время двухсторонних переговоров сделал вопрос освобождения украинских моряков приоритетным.

Путин объяснялся перед Трампом по украинским морякам

”Эта тема поднималась (на встрече Трампа и Путина - ред.). Я уже не помню, на обеде или в ходе нашей встречи, но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на G20. Говорили, естественно, и по другим проблемам, но эта тема тоже поднималась”, - сказал Путин.

”Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет”, - подчеркнул он.

Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, которым суд обязал Россию освободить захваченных моряков и суда. Согласно решению, Россия до 25 июня должна была проинформировать суд об исполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

Россия отказалась выполнить приказ Трибунала ООН. В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины об освобождении захваченных военных судов и моряков.

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G20, Россия, Владимир Путин, Моряки, Украинские моряки.
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