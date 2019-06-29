Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма

Новости Украины: Вода в Крым должна вернуться после деоккупации или в момент деоккупации полуострова, считает глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Россия, как страна-оккупант, должна быть "максимально наказана за свои преступления".

Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Мы сделали все, чтобы Крым был максимально дорогим для содержания российским оккупантом. События последних лет показывают, какие огромные ресурсы Россия вкладывает в содержание полуострова… Мы осознаем, что дальнейший отказ от поставок воды не просто усложняет жизнь оккупантам, но имеет и воздействие на экологическую ситуацию. Но когда идет война между двумя государствами, очень важно, чтобы вопросы, связанные с безопасностью многих людей, решались не одной стороной в форме ультиматумов – то есть Россией. Российское государство в лице Путина и других политиков всегда хочет поставить на колени и западных политиков, и украинское государство, ставя им ультиматумы", – заявил Чубаров.

Отвечая на вопрос, при каких условиях материковая Украина может дать воду Крыму, Чубаров заявил, что "условие всего лишь одно – конкретный план деоккупации Крыма на стол, когда мы видим этапы, даты, хронику вывода российских войск".

"Только прямые переговоры об этом. Вода – после деоккупации или в момент деоккупации как минимум", – сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

"Власти" Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.