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На парламентские выборы зарегистрированы 66 однофамильцев

На парламентские выборы зарегистрированы 66 однофамильцев
01:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала 66 однофамильцев кандидатов в 43 округах.

На 43-х мажоритарных округах зарегистрированы 66 однофамильцев кандидатов в народные депутаты Украины.

Об этом со ссылкой на данные электронной системы Внеочередных выборов народных депутатов Украины 2019 на официальном сайте ЦИК сообщает "24 канал".

На некоторых округах ЦИК зарегистрировала сразу нескольких кандидатов с одинаковыми фамилиями. Так, Одессе на 133-м округе зарегистрированы сразу четыре кандидата с фамилией Баранский, при этом двое из них - Виталии. Один Баранский Виталий выдвигается от "Оппозиционного блока", Баранский Виктор - от "Оппозиционной платформы "За жизнь", еще двое Баранских - самовыдвиженцы.

В Киевской области в 92-м округе зарегистрированы четыре кандидата по фамилии Гудзенко, из них трое - Виталии. В этом же округе зарегистрированы три кандата по имени Александр Ференц, имена которых отличаются только отчествами - Борисович, Владимирович и Петрович.

Выборы в Раду: ЦИК зарегистрировала еще 642 кандидата

Согласно сайту ЦИК, однофамильцы кандидатов в народные депутаты Украины также зарегистрированы по 18, 24, 26, 30, 33, 34, 38, 48, 63, 71, 72, 73, 78, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 103, 106, 107, 113, 124, 127, 133, 135, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 146, 149, 178, 192, 197, 209, 217, 219 округам.

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ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду, Однофамильцы.
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