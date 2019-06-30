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Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым

Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
01:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Анатолий Гриценко: В сетях приписывают, что Дмитрий Разумков мой сын - это неправда.

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко отрицает наличие "родственных" связей с лидером партии Слуга народа Дмитрием Разумковым.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Некоторые в сетях приписывают, что он (Дмитрий Разумков — ред.) мой сын или кто-то говорит, что пасынок. Это неправда. Вот Глеб Разумков — мой сын. Александр Васильевич Разумков умер. Но это другая ветвь жизни Александра Васильевича Разумкова. И Глеб, и Дмитрий. Они ни разу не виделись так же. Поэтому мы не родственники", — сказал Гриценко

Гриценко добавил, что видел Дмитрия Разумкова только один раз, в студии одного из телеканалов. У Анатолия Гриценко трое детей: Алексей, Светлана и Анна, также он воспитывает Глеба Разумкова, сына жены Юлии Мостовой (главныйредактор издания Зеркало недели — ред.) от ее первого брака с ныне покойным политиком и основателем Украинского центра экономических и политических исследований Александра Разумкова.

Гриценко сообщил, что полицейские избили активиста его партии

У последнего до встречи с Мостовой уже был сын Дмитрий, который сейчас возглавляет президентскую партию Слуга народа.

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Анатолий Гриценко, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Глеб Разумков.
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