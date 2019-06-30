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Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК

Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду.

Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка и оставила в силе решение Центризбиркома об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах.

"Ну что… мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - написал Парасюк на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

"Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись", - сказано в обращении.

Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации

Как сообщалось, ЦИК не зарегистрировала внефракционного парламентария Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за "несоответствия поданных документов требованиям законодательства".

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ЦИК, Владимир Зеленский, Владимир Парасюк, Выборы в Раду, Выборы 2019.
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