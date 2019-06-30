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Воскресенье, 30.06.2019
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ЦИК сегодня проведет встречу с представителями партий

ЦИК сегодня проведет встречу с представителями партий
11:04 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) планирует на совещании уполномоченных представителей партий в воскресенье рассмотреть вопрос очередности размещения политических сил в избирательном бюллетене, сообщила пресс-служба ЦИК.

"30 июня в 12:00 в Комиссии состоится совещание по обсуждению вопроса очередности размещения политических партий, включенных в избирательный бюллетень в общегосударственном многомандатном избирательном округе во время внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года, на которую приглашаются уполномоченные представители политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, совещание связано с постановлением Верховного Суда от 29 июня 2019 года, по которому ЦИК была вынуждена зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от политической партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах

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ЦИК, Выборы в Раду, Выборы 2019.
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