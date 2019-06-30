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Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК

Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
14:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Слуга народа" подала иск к ЦИК с требованием указать в бюллетенях данные о беспартийности кандидатов, которые солгали о своей принадлежности к партии.

"Слуга народа" подала иск к ЦИК с требованием указать в избирательных бюллетенях информацию о беспартийности "кандидатов-клонов", которые солгали о своей принадлежности к партии.

Как сообщает "Слуга народа" в своем Telegram-канале, иск подан в Шестой апелляционный административный суд.

"Обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в постановление от 26 июня 2019 года № 1345 "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года" и указать сведения о партийности таких кандидатов в народные депутаты Украины, которые включены в избирательные бюллетени для голосования в одномандатных избирательных округах:

  • Третяка Сергея Викторовича - в одномандатном избирательном округе № 206; Пидгурского Николая Николаевича - в ОИО № 94; Зелинского Александра Викторовича - ОИО № 133;
  • Косяна Сергея Сергеевича - ОИО № 206; Анциферова Дмитрия Юрьевича - ОИО № 133;
  • Гринько Алены Анатольевны - ОИО № 133; Дмитрука Артема Ярославовича - ОИО № 133;
  • Бойко Олега Леонидовича - ОИО № 199; Петровца Олега Федоровича - ОИО № 145.

ЦИК сегодня проведет встречу с представителями партий

"Слуга народа" требует, чтобы ЦИК в бюллетенях указала, что эти кандидаты являются беспартийными.

Суд рассмотрит иск сегодня.

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Суд, ЦИК, "Слуга народа".
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