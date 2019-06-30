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Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов "Голоса"

Выборы в Раду: ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов "Голоса"
18:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЦИК отменила регистрацию двух кандидатов от партии “Голос”.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов в народные депутаты от партии "Голос" Александра Курдыдыка и Дмитрия Огнева.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Отменена регистрация кандидата в народные депутаты Украины Курдыдыка А.А., включенного в избирательный список политической партии "Голос" под № 11 в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, исключив его из указанного избирательного списка", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе "Голоса", Курдыдык отказался от участия в выборах из-за проблем со здоровьем.

"Александр Курдыдык, наш кандидат по партийному списку, был вынужден отказаться от участия в выборах из-за проблем со здоровьем... Нам очень жаль терять Александра, опытного юриста и прекрасного человека, в будущей парламентской команде", - говорится в сообщении.

В то же время ЦИК отменила и регистрацию кандидата в депутаты от "Голоса" Дмитрия Огнева, который баллотировался в округе № 121 и которого партия отозвала "по результатам внутренней проверки".

"ЦИК отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Украины Огнева Д.В., выдвинутого политической партией "Голос", в ОИО № 121 на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - говорится в решении Центризбиркома от 29 июня.

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Как сообщалось, партия "Голос" 27 июня заявила, что отзывает кандидата в депутаты в округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева "из-за несоответствия критериям партии".

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнев дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам", - отмечалось в сообщении.

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ЦИК, Голос, Выборы в Раду, Александр Курдыдык, Дмитрий Огнев.
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