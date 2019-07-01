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В ОПУ рассматривают русский язык как региональный для Донбасса

В ОПУ рассматривают русский язык как региональный для Донбасса
12:13 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Глава ОПУ Андрей Богдан допускает возможность референдума о предоставлению русскому языку статуса регионального в Донецкой и Луганской областях.

В Офисе президента Украины рассматривают возможность референдума о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской области.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на интервью Андрея Богдана изданию "РБК-Украина". 

В частности на упоминание о громкой идее, с которой на тот момент Администрация новоизбранного президента выступила в первые дни относительно референдума о переговорах с Россией, Богдан уточнил:

"Там было не так - не о переговорах с Россией, а по каким-то тонким моментам, например, по вопросу о языке. Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке".

На вопрос, понимают ли в Офисе президента силу прецедента, и не приведет ли это к цепной реакции (разрешили Донецку и Луганску, потом приходит Одесса и говорит, что тоже хочет), Богдан ответил: "Давайте еще угробим пятнадцать тысяч наших граждан в войне?".

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В то же время глава ОПУ уточнил, что он против идеи сделать русский вторым государственным: "Нет. Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать". 

"Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", – добавил он.

По мнению Богдана, нужно искать компромиссы.

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Донецкая область, Луганская область, Референдум, Языковой вопрос, Донбасс, Русский язык, Андрей Богдан, ОПУ.
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