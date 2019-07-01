Зеленский встретится с Волкером в Канаде

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.
Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.
Их встреча планируется 2 июля. Волкер написал, что будет на Ukraine Reform Conference, на которой будет присутствовать и Зеленский.
Я маю честь очолювати потужну делегацію США на цій важливій події – @UkrReformConf, яка може допомогти прискорити ключові реформи, сприяти налагодженню економічних зв'язків і дати дорогу добробуту для українців. https://t.co/YCJNZBugbC
— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 1 июля 2019 г.
"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал он.
Кроме того, в рамках визита в Канаду на 2 июля у Зеленского запланирован рабочий завтрак с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, встреча с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подписание украинско-канадских двусторонних документов, участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.
2 июля Зеленский с супругой Еленой возложат также цветы к Мемориалу Голодомора. 3 июля Зеленский встретится с представителями канадского бизнеса, группой дружбы с Украиной в парламенте Канады.
Напомним, это первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду.