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Зеленский встретится с Волкером в Канаде

Зеленский встретится с Волкером в Канаде
14:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Спецпредставитель Госдепа США в Украине Курт Волкер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом Волкер написал на своей странице в Twitter.

Их встреча планируется 2 июля. Волкер написал, что будет на Ukraine Reform Conference, на которой будет присутствовать и Зеленский.

"Я имею честь возглавлять мощную делегацию США на этом важном событии - Ukraine Reform Conference, которая может помочь ускорить ключевые реформы, способствовать налаживанию экономических связей и дать дорогу благосостоянию украинцев", - написал он.

Зеленский отбыл в Канаду с официальным визитом

Кроме того, в рамках визита в Канаду на 2 июля у Зеленского запланирован рабочий завтрак с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, встреча с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подписание украинско-канадских двусторонних документов, участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

2 июля Зеленский с супругой Еленой возложат также цветы к Мемориалу Голодомора. 3 июля Зеленский встретится с представителями канадского бизнеса, группой дружбы с Украиной в парламенте Канады.

Напомним, это первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду.

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Канада, Президент, Владимир Зеленский, Внешняя политика, Курт Волкер.
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