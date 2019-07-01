Аласанию восстановили в должности главы "Суспільного"

Новости Украины: Зураб Аласания с 1 июля 2019 восстановлен в должности председателя правления Общественного.

Освобожденного от должности председателя правления Общественного вещания Зураба Аласанию официально восстановили в должности.

Об этом сообщает официальный сайт UA: Общественное вещание.

"С сегодняшнего дня, с 1 июля, Зураб Аласания официально восстановлен в должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 июня Наблюдательный совет отменил свое решение о прекращении контракта с председателем правления Общественной Зурабом Аласанией (протокол заседания Наблюдательного совета № 32).

Как сообщалось, 31 января Наблюдательный совет НОТУ принял решение о досрочном прекращении контракта с председателем правления Общественного вещания Зурабом Аласанией, инициатором чего стал член Наблюдательного совета Вячеслав Козак. Согласно с этим решением, Аласания должен был работать еще две недели.

12 февраля Наблюдательный совет НОТУ принял решение, которым установил дату расторжения контракта с Аласанией 6 мая 2019 года, то есть после президентских выборов.

Аласания подал в суд на НОТУ и членов Наблюдательного совета в феврале.

19 июня Шевченковский районный суд города Киева признал незаконным и отменил решение Наблюдательного совета ПАО “Национальная общественная телерадиокомпания Украины” о досрочном прекращении контракта с главой правления UA: Общественное вещание Зурабом Аласанией.