МИД Грузии отозвал посла в Украине

Новости Украины: Также вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Отмечается, что сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром.

Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.