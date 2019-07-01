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МИД Грузии отозвал посла в Украине

МИД Грузии отозвал посла в Украине
20:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости Украины: Также вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

Министерство иностранных дел Грузии отозвало чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Об этом сообщает издание "Грузия Online".

Отмечается, что сообщение об этом, по распоряжению президента, посол получил сегодня утром.

Причина отзыва посла неизвестна. Кроме того, известно, что вместе с Думбадзе будут заменены несколько дипломатов.

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На место посла Грузии в Украине рассматриваются две кандидатуры — бывший посол Григол Катамадзе и Теймураз Шарашенидзе, который ранее занимал должность посла Грузии в Азербайджане.

Гела Думбадзе был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Украине с 15 июня 2017 года.

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Грузия, Посол, Консул, Гела Думбадзе, Думбадзе.
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