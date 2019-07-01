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Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева

Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева
22:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Верховный суд разъясняет, что только обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева.

Кассационный административный суд при Верховном Суде обязал ЦИК повторно рассмотреть документы о регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева.

Об этом сообщает Верховный суд в Facebook, разъясняя содержание своего решения.

"Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, при этом обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Либеральной партии Украины к Центральной избирательной комиссии.

Либеральная партия Украины просила признать противоправным и отменить решение ЦИК от 23 июня 2019 № 1196 «Об отказе в регистрации кандидата в народные депутаты Украины Клюева А.П., выдвинутого Либеральной партией Украины в одномандатном избирательном округе № 46 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» и обязать зарегистрировать его.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью.

Суд отметил, что проживанием лица в Украине на протяжении последних пяти лет считается пребывание гражданина на ее территории в пределах государственной границы Украины большинство дней каждого из пятилетних периодов, поэтому выводы ЦИК о несоответствии кандидата в народные депутаты Клюева А.П. требованиям ст. 9 Закона № 4061-VI «О выборах народных депутатов Украины» сделаны без исследования данных Государственной пограничной службы Украины по этому вопросу.

Кроме этого, материалы дела не содержат доказательств в подтверждение осуществленных ЦИК мер по выяснению обстоятельств проживания в течение последних пяти лет на территории Украины другим способом, как обращение в Государственную пограничную службу, Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел Украины .

Как отмечает Верховный суд, поскольку ЦИК не осуществила исчерпывающих действий для выяснения обстоятельств соответствии лица установленному цензу оседлости, то надлежащим способом защиты нарушенных прав истца является обязательство ЦИК повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины.

Ранее адвокат бывшего депутата от "Партии регионов" и эксглавы АП Андрея Клюева сообщил, что Кассационный административный суд при Верховном Суде разрешил Клюеву принять участие в досрочных парламентских выборах.

Напомним, 23 Июня Центральная избирательная комиссия отказала экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты Украины.

В Украине Клюева подозревают в завладении с мая 2010 года по апрель 2011 года государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По информации СБУ, с 2014 года он проживает в Московской области.

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Партия регионов, Андрей Клюев, Выборы, ЦИК.
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