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ЦИК обязали зарегистрировать еще двух кандидатов в нардепы

ЦИК обязали зарегистрировать еще двух кандидатов в нардепы
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Суд обязал ЦИК зарегистрировать еще двух кандидатов-мажоритарщиков.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ивана Балогу и Николая Германа кандидатами в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК в понедельник на исполнение судебных постановлений.

Как отметила секретарь Центризбиркома Наталья Бернацкая, ранее комиссия отказала самовыдвиженцам Балоге Ивану Ивановичу и Герману Николаю Васильевичу в регистрации кандидатами в народные депутаты в ОИО, после чего они обратились в суд.

По ее словам, Шестой апелляционный административный суд Киева 26 июня вынес решение об отмене решения ЦИК относительно отказа в регистрации Ивана Балоги и обязал зарегистрировать его кандидатом в народные депутаты. 30 июня это постановление суда без изменений оставил Верховный Суд.

Верховный суд обязал ЦИК повторно рассмотреть регистрацию Клюева

Одновременно Бернацкая отметила, что Шестой апелляционный админсуд Киева 26 июня отказался удовлетворить иск Николая Германа в ЦИК, но 30 июня Верховный Суд отменил постановление ЦИК об отказе в регистрации и обязал комиссию повторно рассмотреть документы Германа.

Как следствие, ЦИК зарегистрировала самовыдвиженцев Ивана Балогу кандидатом в народные депутаты в ОИО 70 (Закарпатская область) и Николая Германа - в ОИО 203 (Черновицкая область).

Как сообщалось, внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

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Суд, ЦИК, Иван Балога, Выборы в Раду, Николай Герман.
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