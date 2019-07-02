В МИД РФ отреагировали на ноту Климкина по захваченным морякам

Новости Украины: У Лаврова отреагировали на отрицательный ответ Украины по пленным морякам.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что, несмотря на первоначальный негативный ответ, украинские власти могут изменить решение по поводу "урегулирования ситуации" с захваченными Россией моряками.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщает РИА Новости.

"Россия свое предложение, вполне официальное, сформулированное, в Киев направила. Мгновенно был получен негативный ответ. Если украинская сторона считает необходимым изменить свое отношение к этому предложению, она вольна это сделать", - заявил Карасин.

Как сообщалось ранее, Министерство иностранных дел Украины 25 июня получило ноту от МИД РФ, в которой содержится предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством.

26 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала - освободить 24 украинских моряков и 3 корабля. Также глава МИД Украины напомнил, что "имеющиеся международно-правовые документы, сторонами которых являются Украина и Россия, дают полную возможность россиянам решить все свои внутренние процедурные аспекты их освобождения".

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский на брифинге 27 июня высказал возмущение тем, что министр иностранных дел Климкин без согласования с ним ответил на ноту МИД России относительно освобождения украинских моряков в соответствии с решением Международного трибунала ООН по морскому праву.

В ответ Климкин заявил, что Российская Федерация подготовила дипломатическую ловушку для Украины в деле освобождения пленных моряков.

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан 1 июля заявил, что Президент Владимир Зеленский направил Премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении Климкина к дисциплинарной ответственности.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. Подконтрольный России суд в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас они содержатся в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В ответ в МИДе РФ заявили, что керченский инцидент якобы не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.

25 июня 2019 года истек срок, когда РФ должна проинформировать Международный трибунал ООН по морскому праву об исполнении его приказа об освобождении 24 украинских моряков и трех военных судов и возвращении их на родину.