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Стефанчук отреагировал на заявление Богдана о региональном языке Донбасса

Стефанчук отреагировал на заявление Богдана о региональном языке Донбасса
00:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Стефанчук прокомментировал заявление Богдана о русском языке как региональном для Донбасса.

Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук заявляет, что позицию руководителя Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном для Донецкой и Луганской областей необходимо трактовать как его личное мнение.

"Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык", - сказал Стефанчук в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Ранее Богдан высказал мнение о предоставлении регионального статуса для русского языка на Донбассе.

В ОПУ рассматривают русский язык как региональный для Донбасса

После чего, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что считает идею русского языка как регионального направленной на искусственное разделение украинцев.

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Донбасс, "Слуга народа", Андрей Богдан, Руслан Стефанчук, ОПУ.
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