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"Шаг к капитуляции": Парубий раскритиковал решение об отводе сил в Станице Луганской

"Шаг к капитуляции": Парубий раскритиковал решение об отводе сил в Станице Луганской
01:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Парубий считает отвод сил в Станице Луганской шагом к капитуляции, а не шагом к миру.

Председатель Верховной Рады, второй номер в списке партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий считает неправильным шагом отвод сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом сказал Парубий в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"Я скажу свою личную позицию, я считаю, что отвод войск со Станицы Луганской – это неправильный шаг. Так как даже когда апеллируют к каким-то договоренностям, то там был целый ряд пунктов, и первый из них, это прекращение огня. В то время, когда убивают наших военных каждый день, в то время, когда сегодня произошла большая трагедия и погибли наши военные на передовой, была обстреляна медицинская скорая, я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру", - сказал он. 

Погиб еще один раненый при обстреле санитарного авто на Донбассе

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской станет первым шагом к достижению устойчивого прекращения огня по всей линии соприкосновения на Донбассе.

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ВСУ, Андрей Парубий, Станица-Луганская, ОРЛО, ОРДЛО.
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