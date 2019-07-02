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Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина

Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
12:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко.

Президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, министра иностранных дел Павла Климкина и назначение главой МИД Вадима Пристайко. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко (р.н. (проекта постановления - ред.) 10380), а также освобождение Павла Климкина от должности министра иностранных дел (р.н. 10381) и назначения на нее Вадима Пристайко (р.н. 10382)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные представления глава государства внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме Президента к парламенту от 1 июля. 

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Как сообщалось, Верховная Рада 6 июня не поддержала проект постановления Президента об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, внесенный в парламент 30 мая.

11 июня в Раде были зарегистрированы представления Зеленского об увольнении Климкина и назначении вместо него Пристайко, а также о предоставлении согласия на увольнение Луценко.

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Украина, Юрий Луценко, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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