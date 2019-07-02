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Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва

Гройсман готов стать премьером при Раде нового созыва
13:17 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины: Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что готов снова возглавить Кабмин.

Премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность главы Кабинета министров в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник, 2 июля.

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это недостаточно, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент", - рассказал премьер.

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"Мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - добавил Гройсман

По его словам, он является "социальным премьером".

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Верховная Рада, Кабмин, Премьер-министр, Владимир Гройсман.
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