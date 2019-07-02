ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду

Новости Украины: ЦИК по требованию суда зарегистрировала Клюева кандидатом в депутаты.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующее решение принято на заседании ЦИК во вторник.

Так, ЦИК зарегистрировала экс-главу АП Клюева кандидатом в народные депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая область).

Напомним, Центральная избирательная комиссии 23 июня согласно постановлению № 1196 отказала экс-главе Администрации президента Януковича Андрею Клюеву, выдвинутого Либеральной партией Украины, в регистрации кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 46 (Донецкая область).

По данным ЦИК, представленные в комиссию документы Клюева не давали оснований для установления факта его проживания в Украине в течение последних пяти лет.

Кроме того, по информации, предоставленной ЦИК Генеральной прокуратурой, начиная с 2014 года, проводятся досудебные расследования в нескольких уголовных производствах, в которых Клюеву сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений и он объявлен в розыск. С конца 2015 года следственным судьей предоставлено разрешение на задержание подозреваемого с целью его участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

1 июля Кассационный административный суд при Верховном Суде обязал ЦИК повторно рассмотреть документы о регистрации кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева.