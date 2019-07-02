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В МИД рассказали о вызовах, стоящих перед Зеленским во внешней политике

В МИД рассказали о вызовах, стоящих перед Зеленским во внешней политике
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: В МИД назвали три вызова, что стоят сейчас перед Зеленским на международной арене.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали три вызова, что стоят сейчас перед Зеленским на международной арене.

Об этом в интервью УНН рассказал Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Президент сейчас зашел в совершенно новую реальность. Он, к сожалению, подставлен под удар, который условно назовем "при Порошенко такого не было", его будут сейчас атаковать под этим лозунгом. Но есть объективная реальность, которая изменилась. Она стала меняться еще в прошлом году. Сейчас она уже вылезает наружу, на первые полосы, и становится все более очевидной", - сказал дипломат.

Во-первых, Президенту может быть трудно из-за того, что украинские партнеры медленно, но все же пытаются нормализовать отношения с РФ.

"Новая реальность - это реальность нормализации отношений с Россией. Не нами, а теми нашими партнерами, в поддержку которых мы опираемся. Поэтому это будет, наверное, в сфере внешней политики вызов номер один. Президенту будет очень сложно, но я надеюсь, что он справится с этой новой реальностью", - отметил Кулеба.

Вторым вызовом, отмечает он, есть, собственно, отношения непосредственно с самой Россией.

"Я, имея определенный опыт общения с Россией, боюсь, что Президенту придется пережить ряд разочарований в попытках достичь договоренностей с россиянами. Например, стороны будут о чем-то договариваться, а потом россияне будут как-то коварно модифицировать договоренность таким образом, чтобы подставлять Президента здесь, в Украине, или в глазах наших международных партнеров и ослаблять его позицию. Этот путь придется пройти", - сказал Кулеба.

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"Третий вызов мировой политики - это, конечно, Соединенные Штаты. В силу специфики Америки и Украины, я считаю, без личной "химии" между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом дела не будет. Поэтому построение отношений с американским президентом - это очень большой вызов. Но я реально считаю, что у Зеленского есть отличные шансы с этим справиться. Я считаю, есть общие черты у Трампа и Зеленского. При правильном построении отношений и игре на психологии их можно "законектить" и вызвать между ними связь. Это люди, которые были успешными до политики, оба в значительной мере и бизнесменами, и людьми, не чуждым для шоу-бизнеса. То есть они являются звездами. И Трамп, до того как стать президентом, и Зеленский. Они оба остры на язык, оба оперируют сетями. У Трампа это Twitter, у Зеленского - Instagram. Я вижу много таких чисто психологических параллелей, которые позволяют верить в то, что эти отношения можно неплохо завязать", - добавил он.

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США, МИД, РФ, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба.
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