ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты

Новости Украины: Блогера Анатолия Шария выдвинула на выборы в Раду под первым номером его собственная политсила.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала видеоблоггера Анатолия Шария и Евгения Евтухова, включенных в список "Партии Шария", кандидатами в народные депутаты Украины на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Соответствующие решение приняты на заседании ЦИК во вторник во исполнение постановлений Верховного суда.

Так, ЦИК во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня зарегистрировала видеоблоггера Шария, включенного в избирательный список под № 1 "Партии Шария", кандидатом в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах.

Также Центризбирком зарегистрировал Евгения Евтухова, включенного в избирательный список под № 5 "Партии Шария", кандидатом в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, 24 июня ЦИК, согласно постановлению № 1270, отказала в регистрации кандидатам в народные депутаты Украины видеоблоггеру Анатолию Шарию и Евгению Евтухову, включенным в избирательный список политической партии "Партия Шария" под №1 и № 5 соответственно, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Причиной отказа в ЦИК назвали несоблюдение требований Конституции Украины и закона о проживании в Украине в течение последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года.

Видеоблоггер и бывший журналист Шарий известен своей пророссийской позицией.