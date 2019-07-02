Новости Украины: Президент Владимир Зеленский встретился с руководством украинской диаспоры в Канаде.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык. Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 2 июля в Торонто, передает пресс-служба главы государства.

Так, президент поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украины.

"Благодарю каждого из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - сказал глава государства.

Он также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что внесение поправок в "языковой закон" не исключено. Стефанчук подчеркивал, что украинский язык будет единственным государственным.