Скачать
Среда, 03.07.2019
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
Трюдо: Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия
Трюдо: Канада добавила Украину в список стран для продажи канадского оружия
Мугуруса завершила свое выступление на Уимблдоне
Мугуруса завершила свое выступление на Уимблдоне
Самые успешные и красивые: топ-10 влиятельных женщин-музыкантов (Фото)
Самые успешные и красивые: топ-10 влиятельных женщин-музыкантов (Фото)

ГПУ: Клюева должны задержать, как только он вернется в Украину

ГПУ: Клюева должны задержать, как только он вернется в Украину
04:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

В случае возвращения экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича - Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

Об этом сообщил в эфире Громадского начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева. 

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно выполняться", - пояснил Горбатюк.

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду

Как сообщалось, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента Януковича - Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. До этого Клюеву отказывали в регистрации кандидатом из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года. По украинскому законодательству, одно из требований к кандидатам в депутаты - проживание в Украине в течение последних пяти лет.

Зато адвокат Клюева в суде доказал, что его клиент последние пять лет проживал не в Москве и не Подмосковье, а в оккупированном Донецке.

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича. Из страны он исчез 28 февраля 2014 года- беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Андрей Клюев, Выборы, ГПУ, Генпрокуратура, Парламентские выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ
02 Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков
03 Избирательный кодекс: депутаты рассмотрели 2,3 тыс. поправок
04 ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в депутаты
05 Зеленский пообещал защищать украинский язык
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве
Литва примет конференцию по реформам в Украине
С начала июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Теперь в Украине можно строить автоматизированные паркинги
Компания &quot;IKEA&quot; зайдет на украинский рынок в конце 2019 года
"IKEA" зайдет в Украину до конца 2019 года
Медики рассказали, как кофе влияет на похудение
Медики рассказали, как кофе влияет на похудение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь