ГПУ: Клюева должны задержать, как только он вернется в Украину

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

В случае возвращения экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича - Андрея Клюева в Украину, его должны задержать, поскольку он находится в розыске.

Об этом сообщил в эфире Громадского начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, который занимается делом Клюева.

"Есть постановление о задержании и доставке в суд. Конечно, оно должно выполняться", - пояснил Горбатюк.

Как сообщалось, 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента Януковича - Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду. До этого Клюеву отказывали в регистрации кандидатом из-за того, что он не проживал на территории Украины с 2014 года. По украинскому законодательству, одно из требований к кандидатам в депутаты - проживание в Украине в течение последних пяти лет.

Зато адвокат Клюева в суде доказал, что его клиент последние пять лет проживал не в Москве и не Подмосковье, а в оккупированном Донецке.

Андрея Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 года. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял Администрацию президента Януковича. Из страны он исчез 28 февраля 2014 года- беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.