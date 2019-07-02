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Зеленский пригласил в Киев миссию МВФ

Зеленский пригласил в Киев миссию МВФ
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Сотрудничество с МВФ остается приоритетом для властей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто (Канада) во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства во вторник вечером.

Президент отметил, что Украина достигла макроэкономической стабильности, но этого пока мало. "Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - подчеркнул Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

"Он также подчеркнул, что гарантирует независимость Национального банка Украины", - говорится в сообщении.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада следующего созыва, которая будет избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент отметил, что Украина настроена проводить важные реформы, направленные на устойчивое экономическое развитие. В частности, речь идет о реформе правоохранительных органов, энергетической сферы, большой приватизации и рынке земли. Он также сообщил об отмене более 160 устаревших указов, которые создавали давление на бизнес.

Зеленский констатировал, что сегодня экономика Украины растет на 2-3% в год, но этого недостаточно, потому что общество требует большего.

"Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности по новой программе. Президент предлагает осуществить такой визит безотлагательно после формирования нового правительства", - проинформировали в пресс-службе Зеленского.

Зеленский: Украина и Канада сделают все для освобождения моряков

Глава Украинского государства с 1 по 3 июля находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

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МВФ, Экономика, Новости МВФ, Владимир Зеленский.
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