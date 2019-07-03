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Канада осудила выдачу паспортов РФ на Донбассе

Канада осудила выдачу паспортов РФ на Донбассе
07:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: МИД Канады сделал важный шаг касательно выдачи российских паспортов украинцам, проживающим на оккупированной территории Донбасса.

Канада считает проявлением агрессии выдачу Россией своих паспортов гражданам оккупированных территорий на востоке Украины и заявляет о непризнании этих документов.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время Конференции по поддержке украинских реформ в Торонто, сообщает корреспондент.

"Сегодня мы заявили о непризнании паспортов, выданных Россией жителям оккупированного Донбасса. Это важный шаг", - подчеркнула глава канадского МИД.

Она уточнила, что это не будет касаться граждан, которые изначально имели российское гражданство и постоянно проживающих на территории РФ. В то же время, по ее словам, люди, которые проживают на оккупированном Донбассе, тоже могут получить канадские визы.

Для этого они должны подтвердить гражданство Украины, подав для получения виз в украинские загранпаспорта.

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"Канада рассматривает выдачу российских паспортов этим людям продлением акта агрессии против Украины, и мы осуждаем это. Именно поэтому мы приняли такое решение", - подчеркнула глава МИД Канады.

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Украина, Канада, Донбасс, Христя Фриланд, Паспортизация ОРДЛО.
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