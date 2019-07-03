Данилюк назвал приоритеты работы СНБО

В работе Совета нацбезопасности и обороны должны произойти серьезные реформы, которые позволят противостоять вызовам.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью "Украинской правде".
"Во-первых, я буду четко ориентировать работу СНБО на ключевые вызовы, которые сейчас есть. Есть кибербезопасность, и я буду отстраивать связи с ключевыми игроками в мире – Израилем и США. Мы должны не плестись в хвосте, нужно быть надежным партнером. Потому что это глобальная история. Потом, конечно, энергетика. Очень много вызовов. Должна быть площадка для того, чтобы эти риски оценить вовремя и предложить решения", - подчеркнул Данилюк.
Среди приоритетов он также назвал вопросы войны и отметил: "То, что сейчас нет каких-то активных военных действий, по сравнению с 2015 годом, ничего не значит. Если мы анализируем мотивацию и модель поведения россиян, руководства России, то мы понимаем, что это угроза, которая всегда рядом. Надо постоянно быть готовыми".
Глава Совбеза назвал также среди планов реформирование сектора безопасности, в частности разведки и контрразведки.
Как сообщалось ранее, Александр Данилюк назначен на должность секретаря СНБО 28 мая.