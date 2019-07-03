Данилюк назвал приоритеты работы СНБО

Новости Украины: Ключевыми приоритетами работы Совета нацбезопасности Данилюк называет вопросы энергетики, кибербезопасности и войны.

В работе Совета нацбезопасности и обороны должны произойти серьезные реформы, которые позволят противостоять вызовам.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью "Украинской правде".

"Во-первых, я буду четко ориентировать работу СНБО на ключевые вызовы, которые сейчас есть. Есть кибербезопасность, и я буду отстраивать связи с ключевыми игроками в мире – Израилем и США. Мы должны не плестись в хвосте, нужно быть надежным партнером. Потому что это глобальная история. Потом, конечно, энергетика. Очень много вызовов. Должна быть площадка для того, чтобы эти риски оценить вовремя и предложить решения", - подчеркнул Данилюк.

Среди приоритетов он также назвал вопросы войны и отметил: "То, что сейчас нет каких-то активных военных действий, по сравнению с 2015 годом, ничего не значит. Если мы анализируем мотивацию и модель поведения россиян, руководства России, то мы понимаем, что это угроза, которая всегда рядом. Надо постоянно быть готовыми".

Глава Совбеза назвал также среди планов реформирование сектора безопасности, в частности разведки и контрразведки.

Как сообщалось ранее, Александр Данилюк назначен на должность секретаря СНБО 28 мая.