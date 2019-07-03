Скачать
Среда, 03.07.2019
Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс
Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс
Парубий Зеленскому: Немедленно передайте документ по закону о ВСК
Парубий Зеленскому: Немедленно передайте документ по закону о ВСК
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Шахтер отправился в Австрию на второй сбор
Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями
Наталья Могилевская заинтриговала фанатов новыми фотографиями

Парубий Зеленскому: Немедленно передайте документ по закону о ВСК

Парубий Зеленскому: Немедленно передайте документ по закону о ВСК
10:46 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Согласно Конституции президент через 15 дней должен дать объяснения, поддерживает или нет переданный ему закон.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал президента Владимира Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.

Об этом он сказал на заседании парламента 3 июля.

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней, должно быть или вето или объяснения и дополнения или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады", – сказал Парубий.

Рада приняла законопроект о Временных следственных комиссиях

По словам спикера, в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето.

"К сожалению документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения".

Зеленский может наложить вето на закон о ВСК по нормам импичмента

Парубий отметил, что указанный закон регламентирует парламентский контроль.

Также спикер отметил, что 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

"Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов. Поэтому я надеюсь на профессиональную работу согласно закону и Конституции", - призвал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ВСК, Андрей Парубий, Владимир Зеленский, временные следственные комиссии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 июля 2019: все знаки Зодиака
02 Гройсман анонсировал очередное массовое повышение пенсий
03 Врачи назвали напитки, очищающие организм от паразитов
04 Приметы и обряды на 3 июля - День Мефодия-перепелятника
05 Фриланд: Россию нельзя было в одностороннем порядке возвращать в ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Раде предлагают закон против мата
Раде предлагают закон против мата
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
В Украину идет похолодание с грозами: прогноз синоптиков
НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн
НБУ на 3 июля установил курс доллара на отметке 26.18 грн
Британцы недовольны немыслимыми тратами герцогов Кембриджских
Британцы недовольны немыслимыми тратами герцогов Кембриджских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь