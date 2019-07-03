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Около 50 депутатов рассматривали поправки к Избирательному кодексу

Около 50 депутатов рассматривали поправки к Избирательному кодексу
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Сегодня парламент рассмотрел почти 500 поправок к проекту Избирательного кодекса и продолжит начатое завтра.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрела около 500 поправок к проекту Избирательного кодекса.

Как передает корреспондент, сегодня, в частности, рассмотрены 484 поправки.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий напомнил, что завтра парламент продолжит рассмотрение законопроекта с поправки № 2786. Он надеется, что завтра ”мы сделаем большой шаг - к завершению будем приближаться в рассмотрении нашего Избирательного кодекса”.

Парубий отметил, что в понедельник, 8 июля, состоится ”большая презентация” для всех депутатов проекта Избирательного кодекса, ”чтобы все смогли убедиться, что открытые списки - это наиболее оптимальная избирательная система для Украины и чтобы все мифы снять...”.

Во время закрытия Парубием нынешнего заседания в сессионном зале было всего 22 народных депутата. Кроме того, во время голосования за поправки на завершающей стадии заседания карточками было зарегистрировано лишь 203 народных депутата.

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Как сообщалось, сегодня, 3 июля, во время пленарного заседания в сессионном зале Верховной Рады в целом было не более 60 народных депутатов.

В начале утреннего заседания, согласно данным на табло парламента, в сессионном зале было зарегистрировано 256 карточек народных депутатов.

Вместе с тем в зале в то время присутствовали всего 56 народных депутатов. После получасовых выступлений депутатов продолжилось рассмотрение поправок к Избирательному кодексу. На тот момент в зале остался 41 депутат.

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Верховная Рада, Избирательный кодекс, Андрей Парубий.
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