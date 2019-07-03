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Данилюк назвал происходящее в стране "первой настоящей революцией"

Данилюк назвал происходящее в стране "первой настоящей революцией"
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Данилюк заявил, что происходящие сейчас события – это первая настоящая революция в Украине.

Предыдущие революции в Украине не привели к смене власти и смене политических элит в Украине. Но то, что сейчас происходит, это и есть настоящая революция.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью изданию "Украинская правда".

"На самом деле то, что сейчас происходит - это первая настоящая революция. На самом деле, это первая революция. Была Оранжевая революция. Это привело к смене элит? Нет, не привело. Даже Революция Достоинства не сменила элиты. Очень быстро все, кто стоял на Майдане, начали смотреть на власть с вопросом: "Что это было?". А сейчас происходят эти изменения", - заявил Данилюк.

По его словам, вскоре новые люди придут в парламент. "На каждый комитет должен быть сильный человек, чтобы не получилось так, что старые, которые проскочили в парламент, захватили ключевые позиции во влиятельных комитетах, и снова, якобы новые люди, но все равно процессы и интересы остались неизменными", - подчеркнул секретарь Совбеза. Он выразил надежду, что сильные люди также придут и в исполнительную власть.

Данилюк назвал приоритеты работы СНБО

Комментируя вопрос кадровых назначений, Данилюк подчеркнул, что не только в команде действующего президента, но и во всей Украине наблюдается кадровый голод. "Не у Зеленского кадровый голод, это у страны кадровый голод. Есть такая проблема. Кстати, это проблема не только Украины. Сейчас кризис политического лидерства во многих странах, в Европе это очень актуально", - заявил секретарь СНБО, добавив, что для Украины эта проблема критическая.

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СНБО, Революция, Александр Данилюк.
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