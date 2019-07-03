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II Форум регионов в Житомире: Зеленский направил приглашение Лукашенко

II Форум регионов в Житомире: Зеленский направил приглашение Лукашенко
17:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Зеленский пригласил Лукашенко на Форум регионов.

Президент Украины Владимир Зеленский направил приглашение президенту Беларуси Александру Лукашенко посетить II Форум регионов Украины и Беларуси, который состоится осенью в Житомире.

Об этом БЕЛТА сообщил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

"Подготовка идет планово. Во всяком случае, наши лидеры об этом знают, они в курсе дела. Были сделаны соответствующие шаги по формализации", - сказал Кизим.

Он уточнил, что Президент Украины Зеленский направил официальное приглашение Президенту Беларуси Александру Лукашенко принять участие в этом мероприятии.

"Я думаю, что приглашение будет принято. С самого начала была идея, что это должно происходить под патронатом глав двух государств", - отметил посол. Он добавил, что в конце апреля состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества, сейчас стороны выходят на подготовку конкретного плана проведения этого великого события.

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Как сообщалось, второй Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в 2019 году.

I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле в конце октября 2018 года, в нем приняли участие президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Форум регионов.
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