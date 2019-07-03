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Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс

Зеленский уведомил МВФ о большой приватизации и призвал инвестировать в Донбасс
09:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АП

Новости Бизнеса: Находящийся с визитом в Канаде Владимир Зеленский провел встречу с делегацией МВФ.

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто (Канада) провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером, в ходе которой уведомил о подготовке большой приватизации в Украине.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - цитирует Зеленского пресс-служба президента в среду утром.

Он подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Зеленский напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Президент Украины также сообщил о подготовке большой приватизации.

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"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

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"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

По словам Главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

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МВФ, Всемирный банк, Донбасс, Владимир Зеленский, Восстановление Донбасса, Сирил Мюллер, Большая приватизация.
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