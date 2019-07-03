Итоги 2 июля: Зеленский в Канаде, "хлебное перемирие", 8 стран против РФ в ПАСЕ

Новости Украины: Зеленский продолжает официальный визит в Канаду. Представители ТКГ по Донбассу безрезультатно провели заседание. Швеция присоединилась к протесту против РФ.

Официальный визит Зеленского в Канаду

2 июля Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Канаду. У него были запланированы встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость дальнейшего давления на Россию с целью освобождения удерживаемых ею в плену украинских военных моряков и добавил, что Украина вместе с Канадой будут делать все для их скорейшего освобождения.

Президент вместе с супругой Еленой во время визита в Канаду 2 июля почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов, положив колосковую композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто. Также президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам, которую подготовили украинские школьники из Торонто.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Канаду встретился в Торонто с министром иностранных дел этой страны Христею Фриланд. Они совместно подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии.

"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН", - сообщает во вторник пресс-служба президента.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык. Об этом он сказал в ходе встречи с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 2 июля в Торонто.

"Благодарю каждого из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский в Торонто во время встречи с первым заместителем директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Дэвидом Липтоном подчеркнул, что сотрудничество с МВФ остается приоритетом для украинской власти.

"Мы хотим продолжать наши отношения с МВФ. Я подчеркиваю это", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства во вторник вечером.

"Мы будем делать все, чтобы Украина процветала", - подчеркнул Зеленский и добавил, что важной задачей для украинской власти является экономическое развитие.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада следующего созыва, которая будет избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля, будет принимать реформаторские законы.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером подчеркивает, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

Президент Украины с 1 по 3 июля находится в Канаде с рабочим визитом.

"Хлебное перемирие" сорвалось

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу из-за позиции России не смогла достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни по освобождению удерживаемых лиц.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - написала пресс-секретарь Кучмы.

Как отметила Олифер, украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается, добавила она.

Бойкот России в ПАСЕ

Представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) присоединились к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ.

"К нашему общему заявлению, это информация от наших балтийских коллег... К финальному заявлению, которое было от семи стран, относительно возвращения России присоединились депутаты от Швеции", - отметил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, Польша поддержала инициативу создать новую резолюцию против возвращения России в Совет Европы.

Напомним, на прошлой неделе ПАСЕ подтвердила в полном объеме, без каких-либо ограничений, полномочия делегации РФ.

7 стран-членов СЕ, среди которых Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.