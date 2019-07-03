В "Голосе" настаивают на усилении механизма люстрации

Новости Украины: Партия "Голос" против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении люстрационного механизма.

Партия "Голос" выступает против отмены закона о люстрации и настаивает на усилении механизма люстрации, говорится в заявлении партии, обнародованном в среду.

"Закон о люстрации должен очистить и защитить Украину от старой политики. Если КСУ признает закон неконституционным, мы будем настаивать на принятии нового закона - он должен быть таким, чтобы никто не мог поставить под сомнение его применение", - говорится в заявлении.

В партии подчеркивают, что люстрация была одним из ключевых требований и одним из ключевых достижений Майдана, а публичный отказ государства под любыми предлогами от люстрации чиновников времен экс-президента Виктора Януковича является категорически неприемлемым. "Мы настаивали, настаиваем и будем настаивать на люстрации как действенном механизме очистки власти", - подчеркивают в "Голосе".

В политической силе призывают как можно скорее снять основания для рассмотрения закона в Конституционном суде и защитить процедуру люстрации. "Президент должен призвать КСУ отложить решение о люстрации и призвать парламент в ближайшее время провести внеочередное заседание и рассмотреть законопроект 2695, который учитывает замечания Венецианской комиссии, чтобы снять любые вопросы в конституционности закона. Верховная Рада, не дожидаясь призыва президента, должна самостоятельно инициировать внеочередное заседание и принять закон 2695 после его доработки профильным комитетом", - предлагают в партии.

В заявлении "Голоса" также призвали принять участие в акции протеста против отмены закона о люстрации, запланированной под зданием Конституционного суда 4 июля.

Как сообщалось, в 2015 году с представлениями о конституционности закона "Об очищении власти" в КС обратились Верховный суд Украины, который подал два представления, и 47 народных депутатов. Все три представления объединены в одно конституционное производство.