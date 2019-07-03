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"Как это понимать?": Кривонос возмущен решением ЦИК о регистрации Шария и Клюева

"Как это понимать?": Кривонос возмущен решением ЦИК о регистрации Шария и Клюева
15:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Кривонос считает, что ЦИК своими решениями расшатывает ситуацию в стране.

Регистрация ЦИК кандидатами в народные депутаты Андрея и Анатолия Шария - это "степень неуважения к тысячам погибших на этой войне, которую развязали такие, как вышеуказанные".

Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос на своей странице в Facebook.

"Как это понимать? Провокация или попытка проверить крепость нервов тех, кто воевал за независимость нашей Украины последние 5 лет? Смогли бы господа из состава ЦИК объяснить ветеранам АТО - как они принимали такие решения???" - написал Кривонос.

Он назвал это манипуляциями, которыми пытаются расшатать ситуацию внутри страны.

"Уважаемые "пока" члены Центральной избирательной комиссии, обращаюсь к Вам - не провоцируйте своими решениями тех, кто вас защищал на Востоке Украины последние 5 лет!" - призвал заместитель секретаря СНБО.

В то же время он отметил, что "приспешники расстрела Майдана пять лет скрывались от украинского правосудия на оккупированной, подконтрольной боевикам территории, а теперь вы (ЦИК — ред.) "освятили" их попытки спрятаться за мандат от наказания".

Следовательно Кривонос подчеркнул, что этот шаг может быть спусковым механизмом этапа, когда перестает работать суд юридический, а начинают работать другие".

Как сообщалось ранее, 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла массовая акция "Терпеть больше нельзя" против решения ЦИК о регистрации кандидатами в депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария.

Министр внутренних дел Арсен Аваков направил 2 июля письмо в ЦИК, в котором настаивает на том, что Андрей Клюев, сбежавший из Украины пять лет назад и не проживавший на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.

Центральная избирательная комиссия 2 июля во исполнение решений Верховного суда зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблоггера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Ранее Клюеву и Шарию было отказано в регистрации в связи с несоблюдением ими нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

В Верховном суде пояснили решение по Шарию и Клюеву

Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013. На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял АП Януковича. Из страны он исчез 28 февраля 2014 года - беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

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Все по теме:

Андрей Клюев, ЦИК, Анатолий Шарий, Выборы в Раду, Сергей Кривонос, Парламентские выборы 2019, Андрей Шарий.
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