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В Верховном суде пояснили решение по Шарию и Клюеву

В Верховном суде пояснили решение по Шарию и Клюеву
13:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их кандидатами в депутаты.

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию Украины (ЦИК) регистрировать экс-главу администрации президента Украины времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение их документов, подчеркивает глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович.

"Суд не обязывал (ЦИК - ред.) регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение", - сказал Смокович на брифинге в среду в Киеве. 

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую". – сказал Смокович, добавив, что у ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства касательно необходимых условий для регистрации.

Глава суда отметил, что доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних 5 лет было недостаточно.

"Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – ред)", - пояснил он.

По словам Смоковича, поэтому суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном.

"Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналиста, могла ли ЦИК отказать в регистрации Клюеву и Шарию после решения Верховного суда, Смокович сказал: "Продолжить рассмотрение этих вопросов, найдя доказательства … того, что эти лица не проживали, Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, могла отказать в регистрации".

По его словам, ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Государственной пограничной службы, Таможенной службы, отметки в паспортах.

ЦИК зарегистрировала Шария кандидатом в депутаты

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел совещание с подразделениями МВД, в результате чего направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо относительно снятия кандидатуры экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева с внеочередных парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду.

ЦИК зарегистрировала Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду

Ранее сообщалось, Верховный суд отменил отказ Центризбиркома в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах.

 
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Андрей Клюев, ЦИК, Верховный суд, Внеочередные выборы, Анатолий Шарий, Выборы в Раду, Выборы 2019.
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