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Среда, 03.07.2019
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В посольстве Японии рассказали об ожиданиях от нового руководства Украины

В посольстве Японии рассказали об ожиданиях от нового руководства Украины
19:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Япония ожидает от нового парламента и правительства Украины совместной работы ради искоренения коррупции.

Япония ожидает от новой Верховной Рады и Кабинета министров в Украине совместной работы для искоренения коррупции.

Об этом заявил парламентский вице-министр иностранных дел Японии Кенджи Ямада на Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщает Посольство Японии в Украине.

"Столкнувшись с огромными проблемами, правительство Украины достигло конкретных результатов в реформировании таких сфер, как борьба с коррупцией, здравоохранение, судебная система и Национальная полиция. Однако украинцам еще предстоит пройти долгий путь", - подчеркнул Ямада.

Вместе с тем он заявил, что в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство и избирательная система, остаются серьезные проблемы.

При этом, Ямада обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи заявил, что построит "страну, где есть честные и прозрачные правила игры".

"Все участники в этом конференц-зале разделяют и поддерживают цель президента Зеленского. Япония также готова и в дальнейшем поддерживать Украину до тех пор, пока украинцы идут по пути реформ", - добавил он.

"Мы также надеемся, что новый парламент, который будет избран после предстоящих выборов, будет работать бок о бок с правительством, чтобы привести народ Украины к построению страны, где не будет места коррупции", - заявил Ямада.

Он отметил, что международное сообщество уделяет большое внимание развитию событий в Украине.

"Страны Большой семерки, ЕС и международное сообщество выступают против любой формы агрессии, а также уважают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

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Ямада напомнил, что правительство Японии предоставило Украине помощь на сумму более 1,8 млрд долларов для поддержки широкого круга проектов - от реконструкции школ до модернизации очистных сооружений.

"Япония также неизменно поддерживала восстановление и развитие восточной Украины и оказывала гуманитарную помощь населению этого региона. Украина является перспективным партнером для Японии, разделяет с ней фундаментальные ценности. Я убежден, что пока украинцы будут сохранять свою волю к внедрению реформ, они будут пользоваться плодами стабильности и процветания", - подытожил он.

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Верховная Рада, Япония, Кабмин, Владимир Зеленский, Кенджи Ямада.
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