МИД выразило озабоченность боевыми действиями в Ливии

Новости Украины: В МИД обеспокоены непрекращающимися боевыми действиями в Ливии, в результате которых погибли сотни людей.

В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены непрекращающимися боевыми действиями в Ливии, в результате которых погибли сотни людей.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу авиаудара по Центру убежища для нелегальных мигрантов в городе Таджура (Ливия).

"Глубокую обеспокоенность вызывают новости, которые в последнее время поступают из ливийской столицы - города Триполи, где с начала апреля этого года продолжаются боевые действия, в результате которых уже погибли и получили ранения сотни людей, в т.ч. гражданских", - подчеркнули в МИД.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что 2 июля в результате авиаудара по Центру убежища для нелегальных мигрантов в городе Таджуре, пригороде ливийской столицы, около 40 человек погибли, более 80 получили ранения.

"Заявляем о необходимости проведения всестороннего объективного расследования этого преступления. Призываем стороны ливийского конфликта к немедленному прекращению огня без предварительных условий с целью недопущения новых человеческих жертв. Мир, согласие, стабильность и экономическое процветание вернутся в Ливию только в результате всеобъемлющего мирного диалога, консолидации ливийского общества вокруг общих ценностей", - заявили в МИД.

Также сказано, что свою роль в достижении этой цели должно сыграть и международное сообщество, объединенная позиция которой относительно недопущения продолжения насилия в Ливии будет способствовать прекращению конфликта.