Найем оповестил о подготовке ЦИК решений об отмене регистрации Клюева и Шария

Новости Украины: ЦИК уже подготовила проекты решений об отмене регистрации на выборах Клюева и партии Шария, заявляет нардеп Найем.

Центральная избирательная комиссия уже подготовила проекты решений об отмене регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева и партии Анатолия Шария на внеочереденых парламентских выборах, запланированных на 21 июля, заявляет внефракционный народный депутат Мустафа Найем.

"По Клюеву основанием для снятия с выборов станет письмо главы МВД Арсена Авакова, а по партии Анатолия Шария - документы предоставленные и.о. главы СБУ Иваном Бакановым", - написал Найем на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Без этого решения под угрозой стоит печать бюллетеней для досрочных выборов в Верховную Раду - в случае ошибки или изменения перечня политических партий и кандидатов у полиграфкомбината "Украина" не будет времени на исправление бланков", - добавил он.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В тот же день на Майдане Независимости прошла акция протеста против решения о регистрации Клюева и Шария кандидатами в нардепы. Акция собрала около тысячи человек, включая большое количество журналистов, общественных активистов и некоторых политиков. Найем был среди участников митинга. Какая-либо партийная символика на акции отсутствовала.