"ОПОРА": Клюев и Шарий не будут участвовать в выборах

Новости Украины: ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию экс-главы Администрации президента Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты Украины во время внеочередных парламентских выборов 21 июля.

Об этом сообщил аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев в Facebook.

"ЦИК единогласно отменила регистрацию Андрея Клюева кандидатом в ОВО № 46", - отметил он.

Кроме того, по его данным, ЦИК также единогласно отменила регистрацию Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты по избирательному списку "Партии Шария" в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия 2 июля на выполнение решений Верховного суда зарегистрировала бывшего главу Администрации президента Януковича Андрея Клюева и видеоблоггер Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Ранее Клюеву и Шарию было отказано в регистрации в связи с несоблюдением ими нормы закона о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

Клюева подозревают в организации разгона студентов на Майдане 30 ноября 2013 На момент расстрела протестующих Клюев возглавлял АП Януковича. Из страны он исчез 28 февраля 2014 - беспрепятственно, несмотря на подозрение в причастности к массовым убийствам. Также Клюева подозревают в завладении государственным имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По информации пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган по Шарию, то судом было установлено, что он получил в Литве статус политического беженца. С 27 февраля 2014 по сообщению Рабочего аппарата Укрбюро Интерпола международный розыск Шария было прекращено в связи с установлением места нахождения разыскиваемого на территории Королевства Нидерланды.