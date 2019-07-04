Когда примут Избирательный кодекс: Парубий дал прогноз

Новости Украины: Парубий прогнозирует, что Избирательный кодекс примут утром 11 июля.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует, что депутаты примут Избирательный кодекс утром 11 июля.

Об этом спикер сказал в интервью "5 каналу".

"Скорее всего, по моим подсчетам, мы завершим рассмотрение поправок к Избирательному кодексу об открытых списках в следующий четверг утром. Я думаю, мне удастся собрать голоса", - отметил Парубий.

В то же время Председатель ВР рассчитывает, что в тот день парламент сможет преодолеть вето Президента по закону о временных следственных комиссиях "в случае его наложения".

Как сообщалось, в настоящее время парламентарии рассмотрели 2785 поправок к Избирательному кодексу из 4568, что составляет около 61%.

Во время утреннего заседания в среду Парубий призвал Офис Президента Украины немедленно передать в парламент любой документ, который подтверждал бы рассмотрение главой государства закона о ВСК. Тогда же он подчеркнул, что не имеет никакой подтвержденной информации относительно ветирования закона президентом. При этом спикер пояснил, что 27 июня истек срок, в течение которого Президент должен дать ответ о рассмотрении им закона о ВСК.

ВР 6 июня приняла Закон "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который предусматривает процедуру импичмента Президента. 12 июня этот закон подписал спикер.