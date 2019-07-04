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Четверг, 04.07.2019
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Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду

Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Ващук считает, что визит Зеленского в Канаду прошел успешно.

Первый официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду прошел успешно.

Такое мнение высказал посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Визит прошел очень позитивно. Реакция как участников министерской конференции во вторник, так и широкой публики в среду была очень положительной на те месседжи, которые он высказал, а именно: четкие инвестиционные сигналы, поддержка конкретных канадских проектов, которые уже осуществляются или будут осуществляться в ближайшем будущем", - сказал Ващук.

По его убеждению, во время визита удалось перейти "от разговора только о теории до воплощения реальных возможностей". "Думаю, он смог донести до публики то, что хотел и реакция аудитории показала", - отметил посол.

По его словам, более неформальный подход к ведению дел президента Владимира Зеленского в сравнении с Петром Порошенко "в канадском контексте работает". "В канадском контексте более неформальный подход способствует делу. Большая доступность, четкое, короткое, с определенной дозой юмора выступление - работает", - отметил дипломат.

Зеленский в Канаде призвал инвестировать в Украину

Однако он добавил, что общий посыл о необходимости усиления Украины в обоих Глав государств был совместным. "Каждый человек имеет свой стиль и Зеленский продемонстрировал чуть более неформальный подход и другую форму передачи ключевых месседжей, но основной смысл, что надо усиливать Украину экономически и военно подобно у обоих президентов", - подытожил Ващук.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду завершил трехдневный визит в Канаду, в рамках которого провел ряд двух - и многосторонних встреч, в том числе пообщавшись с руководителями украинских организаций Канады.

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Канада, Владимир Зеленский, Роман Ващук.
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